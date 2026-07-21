Los ejercicios del fisio Víctor Hernán para combatir las piernas cansadas, en vídeo: así puedes ejercitar tu "segundo corazón"

El fisioterapeuta Víctor Hernán comparte algunos sencillos y útiles consejos para combatir las piernas cansadas. Un masaje agradable y unos ejercicios al alcance de todos que favorecen mucho la circulación.

Víctor Hernán habla hoy en Zapeando sobre las piernas cansadas y en su 'consulta' nos muestra algunos consejos y ejercicios que podemos hacer para prevenir esta incómoda sensación.

Lo primero que podemos hacer es un masaje circulatorio de cinco minutos con cremas que lleven mentol o arnica, tal y como muestra en el vídeo sobre estas líneas con Mónica Cruz como 'paciente'. Consiste en hacer movimientos suaves en embudo del tobillo a la rodilla con el objetivo de que la sangre y los líquidos del cuerpo circulen y no se acumulen.

Otro ejercicio muy útil es hacer puntas en un ladrillo de yoga, donde nos pondremos de puntillas e iremos subiendo y bajando. De este modo contraemos el gemelo, que según el fisioterapeuta es nuestro "segundo corazón" y favoreceremos el retorno venoso. También podemos caminar de puntillas.

El siguiente ejercicio solo requiere de una silla. Tumbados en el suelo, ponemos los tobillos en la silla y los movemos. "Simplemente haciendo esto ya estamos activando la musculatura de las piernas y la propia gravedad nos favorece que la sangre vaya de retorno al corazón", explica Víctor.

También podemos complicarlo un poco más y, en esa posición, levantar el culo, haciendo así más contracción y favoreciendo aún más el retorno venoso. Igualmente, estiramos la pierna y contraemos unos quince segundos. Combinar estos ejercicios es bueno hacerlo si estamos sentados cada 45 minutos.

Por último, recomienda ejercitar las piernas, porque según el fisio "la circulación no mejora viendo series, sino moviéndote".

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