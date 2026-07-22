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'La Jessy' redacta su currículum para buscar trabajo tras quedarse en el paro: "¿Graduado escolar? Mis c... 33"

Jessy y Rut acaban de ser despedidas de su trabajo y ahora se disponen a buscar un empleo nuevo. Para ello, elaboran un currículum en una escena de Princesas de Barrio que es historia de la televisión.

'La Jessy' redacta su currículum para buscar trabajo: "¿Graduado escolar? Mis c... 33"

'La Jessy' y su 'superveci', 'la Rut', acaban de quedarse en el paro, pero antes de marcharse, le han dejado un 'recadito' a la 'encargaílla', a quien culpan de su despido.

Ahora, tras haber pasado esa página y haberle echado a Zapatero -el presidente del Gobierno entonces- la culpa de todos sus males, se disponen a buscar trabajo. Para empezar, se ponen manos a la obra con el currículum.

No sabemos si aptitudes, pero actitud, les sobra... aunque 'la Jessy' no empieza con buen pie: "¿Graduado escolar? Mis cojones 33". Pero su nivel de inglés es impecable.

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