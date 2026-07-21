'La Rut' y 'la Jessy' echan la culpa a Zapatero por quedarse en el paro: "No vale ninguno ni para tomar por c..."

A Rut y a Jessy las acaban de echar de la fábrica y visitan la Oficina de Empleo para apuntarse como demandantes. Al llegar se encuentran con una cola kilométrica y hacen una profunda reflexión al respecto.

No ha amanecido todavía y la cola de las personas que esperan a las puertas de la Oficina de Empleo ya ocupa toda la calle. 'La Jessy' y 'la Rut' alucinan al ver tal cantidad de gente. "Estar en el paro es como estar en el agujero del culo. No entra ya más gente pero siguen metiendo a presión ahí", reflexiona 'la Rut' ante las cámaras de Princesas de Barrio.

Las dos se aventurar a preguntarle a uno de los jóvenes que allí se encuentran si conoce a alguien para que les dé trabajo. "El enchufismo va muy mal en España", les responde. "Vaya tela Zapatero, ¿eh? Por él estamos aquí", suelta de repente 'la Jessy'. Zapatero era presidente del Gobierno en el año de grabación de este episodio.

"Es por culpa de todos los políticos que nada más que hacen arramplar dinero", añade su amiga en su entrevista personal. "¿Y tú te piensas que si estuviese Rajoy la cosa estaría mejor?", pregunta el chico. "No vale ninguno ni para tomar por culo", sentencia nuestra princesa de barrio.

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