Cuando la psicóloga de Dani Rovira le dio un consejo y acabó contándolo en 'El Club de la Comedia'

En 'El Club de la Comedia' de 2011, Dani Rovira convirtió a su familia y a sus propios "defectos" en el centro de un monólogo con un surrealista sueño que le recomendó contar hasta su psicóloga.

En 2011, Dani Rovira regresaba al escenario de 'El Club de la Comedia' con un monólogo en el que comenzaba riéndose de sí mismo. "No os quiero mentir, soy gilipollas. No doy para más, tengo un hándicap cerebral", soltaba nada más arrancar.

El cómico aprovechaba entonces para explicar que acudir a la psicóloga le había servido para entender mejor algunas de sus rarezas. Según contaba, la profesional le había recomendado que "no se guardara sus sueños" y los compartiera con los demás.

Fiel a ese consejo, Dani Rovira utilizó al público como si estuviera en una sesión de terapia y relató uno de los sueños más surrealistas que había tenido.

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