Ángeles Caballero analiza las consecuencias de los incendios: "No es tiempo de negacionismo"

La periodista de El País, Ángeles Caballero, reflexiona sobre el aumento de los incendios forestales y reclama dejar atrás el negacionismo para afrontar una realidad cada vez más extrema. En el vídeo, todos los detalles.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado el puesto de mando del incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, en Tamajón, el segundo más devastador en España con más de 30.000 hectáreas quemadas, y está acompañado del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, donde darán una rueda de prensa para informar sobre su evolución.

Así, y como asegura la periodista de 'El País', Ángeles Caballero, "en estos momentos, tras las cifras, además, que nos acaba de dar Francisco Cacho respecto a los incendios, constata que no es tiempo, aunque existan, de negacionismo".

Y, además, añade la periodista, "es tiempo en el que, por muy mala que sea esa relación que puedan tener, o a pesar de esas diferencias que pueda haber entre el presidente de Castilla-La Mancha y el presidente del Gobierno (más cuando se habla de la altura de miras y de tener un sentido de Estado), de reforzar y de pensar qué podemos hacer ante situaciones como esta".

"No solo para prevenir, sino para acometer y cómo se tienen que preparar todo tipo de población, desde las grandes ciudades hasta las más pequeñas", concluye Caballero.

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