Vallín, tras la declaración de Julito: "La 'doctrina Aldama' es como ofrecerle beneficios penitenciarios a Hitler si es capaz de entregar a un cabo furriel que haya sisado harina"

El periodista Pedro Vallín hace una ingeniosa reflexión sobre el caso del expresidente del Gobierno tras la declaración de este martes en la Audiencia Nacional del que fuera su amigo, Julito Martínez, que le implicó en el rescate de Plus Ultra. En el vídeo, los detalles.

Julito Martínez ratificó este martes en su declaración lo que ya había puesto por escrito: que José Luis Rodríguez Zapatero había participado en el rescate de Plus Ultra. Julito se hacía así 'un Aldama'. Sin embargo, en su testifical no ha aclarado ni ha dicho con quién presuntamente medió el expresidente.

Por ello, según afirma y analiza el periodista y escritor Pedro Vallín, "de momento no hemos avanzado mucho". De hecho, "creo que estamos viendo un poco, a juzgar por el auto original del juez Calama, donde describía el comportamiento de los altos cargos de Plus Ultra, que ya aparecían como una especie de 'Ocean's Eleven' a punto de asaltar un casino, no quedaba clara la vinculación de Zapatero", añade.

Por tanto, con esta última actuación de Julito, donde parece que va a colaborar con la justicia, "esto de la 'doctrina Aldama', aplicada también en el caso de Koldo y Ábalos, me parece que es un poco como ofrecerle beneficios penitenciarios a Hitler si es capaz de entregar a un cabo furriel que haya sisado harina", analiza Vallín, aclarando, no obstante, que cree que Zapatero "no va a quedar bien en ningún caso, porque el lobbismo es algo que nadie quiere mirar".

En todo caso, y para terminar, reflexiona Vallín un tanto irónico: "El tráfico de influencias y la prevaricación, según la nueva doctrina de la Audiencia Provincial de Badajoz y de Madrid, no parece haberse producido porque hay que ser familiar en primer grado de parentesco del presidente del Gobierno para poder ser imputado por ello".

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