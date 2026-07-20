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La venganza de 'la Jessy' y 'la Rut' después de que las echen del trabajo: "'Encargaílla', ladilla, puta"

'La Jessy' y su 'superveci', 'la Rut', están muy contentas porque hoy cobran la paga doble. Lo que no se esperan es que al final del día les van a decir que no vuelvan más a la fábrica.

La venganza de 'la Jessy' y 'la Rut' después de que las echaran del trabajo: "'Encargaílla', ladilla, puta"

Todavía es de noche cuando 'la Jessy' y 'la Rut' se montan en el coche, pero no dudan en ponerse a cantar a voz en grito 'Achilipú' como las auténticas princesas de barrio que son. Están más que contentas porque hoy cobran la paga doble. 500 "pavos" con los que van a tapar muchos agujeros e incluso esperan que les sobre para una casa rural.

Lo que estas dos jóvenes no se esperaban es que justo antes de salir "una chica de las de arriba" las pillara por banda para decirles que no volvieran ya mañana. "Son unos sinvergüenzas. No te pueden echar cinco minutos antes de irte a tu casa", lamenta 'la Rut'.

'La Jessy' ya sabe quién es la culpable: "Esto ha sido la 'encargaílla'". "Es una puta. Nos la ha liado y ahora tenemos que liársela nosotras por puta", señala su amiga.

Es por ello que la chica va a su coche y saca unos sprays. En la pared, escribe unas palabras.

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