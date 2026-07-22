Nuria y Rebeca Collado se compran ropa de lujo para ir al cortijo de Mar Segura: "Me imagino como la infanta Elena montando a caballo"

Nuria y Rebeca Collado acuden a Madrid para comprar su ropa de equitación en una tienda especializada antes de acudir al cortijo de Mar Segura en Almería. "Son horribles, parece que me voy a la obra": afirma Rebeca de los cascos.

Nuria y Rebeca Collado comienza a hacer la maleta para acudir al cortejo de Mar Segura en Almería, pero, rápidamente, las hermanas se dan cuenta de un problema: no tienen ni idea de qué ropa deben llevar a un cortijo, por lo que deciden llamar a la anfitriona para que les diga lo "imprescindible".

Al saber que van a montar a caballo, las hermanas Collado deciden acudir a una exclusiva tienda de equitación en Madrid para comprar la equipación completa. Ambas están e acuerdo en que, "como deporte", la equitación es cara. "Es un mundo muy exclusivo y, luego, cómprate el caballo", destaca Rebeca Collado. Tras probarse la ropa, Nuria Collado confiesa que se imagina montando a caballo "igual que la infanta Elena" mientras que a Rebeca no le termina de convencer el casco: "Son horribles, parece que me voy a la obra".

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