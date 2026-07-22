Análisis
Eduardo Rubiño defiende la nueva ley antitabaco: "El tiempo dio la razón a las anteriores leyes, a las que algunos pusieron el grito en el cielo"
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de la nueva ley antitabaco, una norma que busca ampliar los espacios libres de humo y reforzar la protección de los menores frente a su consumo. Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, lo analiza en este vídeo.
Este martes, el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de ley que regulará el consumo y la venta del tabaco. El Ministerio de Sanidad busca así ampliar los espacios libres de humo y alejar a los menores del consumo de tabaco y de todos los productos relacionados con él.
Por su parte, el PP una vez más rechaza posicionarse sobre la nueva ley del tabaco y asegura que nace sin el consenso de las comunidades autónomas. Sin embargo, y como explica en Al Rojo Vivo, Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, es ahora cuando se inicia el trámite parlamentario: "Por eso es un proyecto de ley, le corresponde al Gobierno la iniciativa legislativa en este caso, ahora tiene que ser trasladado a las Cortes y ahora los grupos tendrán que hacer las enmiendas que consideren y valorar", explica el político.
No obstante, Rubiño recuerda el éxito de las anteriores leyes antitabaco: "El tiempo dio la razón a cómo eso fue un avance social al que algunos pusieron el grito en el cielo o dijeron que iba a ser el fin del mundo. Y luego hicimos un cambio como sociedad que hizo que fuera posible estar en un local, en una discoteca o en una o en un bar sin estar respirando y volviendo a casa, cubiertos completamente de humo".
Ahora, subraya Rubiño, "estamos ante la oportunidad de dar un paso adelante más".
Y confiesa: "A mí me hubiera llamado mucho la atención que el Partido Popular, que históricamente incluso se opuso a que se prohibiera la circulación de coches por El Retiro, y que se ha opuesto a todos y cada uno de los avances en este sentido, que nos han hecho respirar mejor y mirar por la salud de los demás, hubiera cogido de buen grado este proyecto", pero "creo que hay tiempo para que, a nivel parlamentario, se negocie o que se tenga que negociar", concluye.
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