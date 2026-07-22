Francisco Cacho advierte de que los incendios tienen "un nuevo comportamiento" en este nuevo contexto climático: "Tienen más capacidad de destrucción"

El meteorólogo de laSexta, Francisco Cacho, explica cómo ha cambiado el comportamiento de los incendios en el actual contexto climático. En el vídeo, todos los detalles de su explicación.

Los incendios forestales son cada vez más potentes, el cambio climático es una realidad y, por ello, el meteorólogo de laSexta, Francisco Cacho, nos explica en Al Rojo Vivo cómo ha cambiado su comportamiento en el actual contexto climático.

Según detalla el experto, es cierto que los incendios, ahora, cada vez son menos, pero "cada vez son más potentes". Esto es, "tienen entre un 30 % y un 40 % más de capacidad destructiva". Por ejemplo, con respecto al aumento de esta potencia, el de Los Gallardos (Almería) liberó tanta energía como dos bombas atómicas, 140 terajulios.

Desde que hay registros, en 1968, "cinco de los incendios más potentes se han dado en los últimos cuatro años, solo desde 2022", señala Cacho. El de La Mierla (Guadalajara), con 32.000 hectáreas, "ya entra en el top", afirma Cacho. Y el año pasado fue el peor año de incendios, con 354.000 hectáreas. "Este año llevamos 119.000 hectáreas", concluye el meteorólogo.

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