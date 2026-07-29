Antonio Resines, a un chico que afirma que no sabe quién es: "¿Cómo cojones no me conoces?"

El Intermedio recupera esta sección de Isma Juárez en la que el actor Antonio Resines se enfrenta a las opiniones y críticas de la gente escondido en el interior de una furgoneta.

Antonio Resines se enfrentaba, junto a Isma Juárez, a la opinión que tiene de él la gente en 'Díselo a la cara'. El actor, escondido en una furgoneta, escuchaba, primero, las opiniones de Ana, que consideraba al actor "muy simpático".

"A nivel artístico, le he visto en alguna serie y, últimamente, le he visto en algún anuncio de televisión", añadía, "me río mucho con él". Juárez le proponía a Ana mandar un mensaje a Antonio y esta decía que esperaba que siguiera trabajando mucho "y alegrando la vida a todo el mundo como lo hace".

El actor salía, en ese momento, de la furgoneta, sorprendiendo a Ana. "Estoy encantado porque has hablado bien de mí", confesaba el actor. "Me ha gustado mucho una cosa, Antonio, que no sé si te suele pasar, que te ha alabado una publicidad", añadía Isma.

"Le veo triste"

Juan, por su parte, confesaba que Resines no es uno de sus actores preferidos, que le gusta más Santiago Segura. "¿Qué es lo que le falta a ti para que te emocione, como por ejemplo, otro actor?", preguntaba Juárez. "Le veo triste", respondía el hombre.

El señor comentaba que si se encontrara con él no tendría problema en saludarle. "A lo mejor le caigo yo mal a él, no sé", añadía. "Estoy de acuerdo contigo completamente", le decía Resines al salir de la furgoneta, "menos mal que no has dicho que te caigo mal". "He dicho que me caes de puta madre", se justificaba Juan.

Juan, otro chico, confesaba no saber quién es el actor. "Me pillas", decía. "¿Cómo no vas a saber quién es Antonio Resines?", planteaba, sorprendido, el reportero, "Si es un tótem del cine español, presidente de la Academia fue en su día". El reportero nombraba la serie 'Los Serrano', protagonizada por el actor, y, en ese momento, el chico parecía recordar al actor. Resines salía, entonces, de la furgoneta, sorprendiendo al joven. "¿Cómo cojones no me conoces?", le reprochaba el actor. "Por nombre no... pero, claro, soy muy fanático tuyo", respondía Juan.

"Esto es increíble, se ha convertido en 'El Diario de Patricia'"

Mario, al ser preguntado por el actor, hacía referencia a una de sus películas más conocidas, 'Amanece que no es poco'. "Ya sé que no es lo más reciente, pero es como un recuerdo bonito", explicaba. En su opinión, veía al actor como "el tío majo de la familia".

Además, señalaba que lo invitaría a su cumpleaños. A pesar de ello, si lo encontrara por la calle, no le diría nada para no molestarle. Resines sorprendía a Mario diciéndole: "Este sí que es una persona excelente".

El actor preguntaba a Mario si él también es actor. Este le decía que no, pero su familia forma parte de ese ámbito. "¿Es posible que yo conozca a alguien de tu familia?", preguntaba Resines. "Muy probable", señalaba el chico.

Entonces, desvelaba ser hijo de Ayanta Barilli, hija de Fernando Sánchez Dragó. "¿Qué está pasando?", preguntaba Isma, entonces. "Este es el nieto de Fernando Sánchez Dragó", le decía Resines al reportero. "Esto es increíble, se ha convertido en 'El Diario de Patricia'", decía, alucinado, Juárez.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

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