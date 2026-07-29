'Delcy Rodríguez' cuenta a 'Nicolás Maduro' que no se ha reunido con nadie de EEUU: "Eso es embuste mojonero"

El Intermedio recuerda la imitación que Raúl Pérez y Cristina Gallego hicieron de Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro, después de que este fuera detenido por Estados Unidos.

Raúl Pérez y Cristina Gallego se convertían en Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez para mostrar cómo sería un encuentro entre ambos. El expresidente venezolano se encontraba detenido en una cárcel de Estados Unidos.

'Maduro' no dudaba en confesar a la 'presidenta venezolana' que EEUU le torturaba con música de Carlos Baute. "Les pedí cambiarlo por la silla eléctrica, pero le estoy pillando el puntillo", confesaba, "será antichavista, pero tiene mucho ritmo".

La presencia de 'Delcy' extrañaba al 'expresidente'. Esta le contaba que había sido invitada por el gobierno de EEUU, aunque había tenido que volar en turista. Ella señalaba que habría preferido viajar en un avión de la CIA esposada ya que "hubiera podido estirar las piernas".

50 millones de barriles

El 'expresidente' tenía curiosidad por saber si los ciudadanos de su país habían protestado por su detención. "Sí, están las calles llenas de gente protestando", respondía 'Delcy', "e, incluso, algunos compatriotas han iniciado una huelga de hambre por usted". Aunque, después, aclaraba que, en realidad, estaban haciendo ayuno intermitente.

'Maduro' manifestaba también su preocupación ante las noticias que apuntaban que EEUU quería quedarse con 30 millones de barriles de petróleo venezolano. "¿No habrás aceptado el chantaje?", preguntaba, preocupado, a su 'compañera'. Esta respondía que se había mantenido fuerte y que, para demostrar que Venezuela no se iba a plegar a los deseos estadounidenses, les había dado 50 millones.

Otro de los puntos que preocupaban a 'Maduro' es que 'Delcy' se hubiera reunido con Trump. Esta respondía que no, que eso era "un embuste mojonero". "No me he reunido con absolutamente nadie de EEUU desde poco antes de que le detuvieran a usted, y tampoco me he vuelto a tomar un café con el agente Spencer de la CIA, nunca pasó", aclaraba.

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