José Vicente Sánchez, sobre el efecto de los temporales en la costa: "El mar siempre reclama sus escrituras"

Andrea Ropero analizaba las consecuencias del cambio climático y las políticas costeras junto a José Vicente Sánchez, doctor en geografía y experto en planes territoriales y urbanísticos en el litoral, y Manuel López, presidente de la Asociación de vecinos Playa Babilonia.

El Intermedio recupera la entrevista que Andrea Ropero hizo a José Vicente Sánchez, doctor en geografía y experto en planes territoriales y urbanísticos en el litoral, y Manuel López, presidente de la Asociación de vecinos Playa Babilonia, para saber cómo han afectado las políticas y el cambio climático a nuestras costas.

Sánchez explicaba a Ropero que los efectos del cambio climático cada vez iban a ser más recurrentes en la gestión del litoral. "Las borrascas y los temporales de Levante en el Mediterráneo occidental, pues cada vez hacen más daño y nos cuesta a todos los españoles mayores costes", indicaba.

"Actualmente, en España, en más de 10.000 kilómetros de costa, prácticamente, está todo ya está deslindado", señalaba, "eso significa que ya está separado, lo que es público de lo que es privado". "En ese sentido, ahora lo que tocaría, en principio, es aplicar la ley en el sentido estricto y purista", añadía, "que es recuperar esos espacios, pero tiene unos elevados costes también económicos para para la administración".

Posibles soluciones

Ropero señalaba que los temporales han destrozados paseos marítimos, primeras líneas de playa y edificios, y estos se reconstruyen. Como indicaba el experto, en "los primeros 100 metros es donde se concentra el 80% de la población de todo el Estado y donde se produce también la concentración del PIB". "Se está haciendo en reinvertir económicamente mediante infraestructuras todos los daños que los temporales van dejando", añadía.

"Mientras la balanza económica del turismo y los servicios vaya compensando esta serie de gastos, se seguirá trabajando de la misma manera", reflexionaba, "pero no es una manera de enfocar esto de forma integrada y sostenible en el largo plazo".

En opinión del doctor en geografía, una posible solución sería recuperar el dominio público en esas franjas litorales es el derribo. "Estudiar una compensación y una salida económica generando bolsas de suelo público en otros ámbitos urbanísticos para poder compensar, sería lo más idóneo", reflexionaba. "Nos decía un profesor mío que el mar, igual que los cauces, los ríos, siempre reclaman sus escrituras", recordaba, "los temporales van haciendo el camino que normalmente el Estado tendría que haber hecho".

"Sí que se podrían plantear determinadas soluciones más basadas en la naturaleza", añadía, "habría que replantearse muy seriamente las medidas clásicas ingenieriles hacia otras medidas más basadas en la naturaleza".

Casas centenarias en Alicante

Ropero también se trasladaba hasta Playa Babilonia, en Alicante, donde, a causa del cambio climático, entre otras cosas, han desaparecido varias de las casas que se situaban en primera línea devoradas por el mar.

López contaba a la reportera que la playa contaba con dunas litorales así como 100 metros de extensión. "Por supuesto ha desaparecido", añadía. El presidente de la Asociación de vecinos Playa Babilonia explicaba que lo que había creado la playa, los aportes del río Segura, "se ha cortado". "Además, una desembocadura con un espigón que no tiene estudio de impacto ambiental y que está construido al revés que todos los del Mediterráneo, lo cual lleva una aceleración de ese proceso de erosión costera", añadía.

Las casas que se encontraban en la playa se construyeron con el objetivo de embellecer el pueblo y la playa, así como fijar las arenas del proyecto de la reforestación de la pinada, "que es un LIC de la Red Natura 2000", apuntaba. "Gracias a que existen las casas, el mar todavía no se ha metido más en este terreno protegido", añadía.

La Ley de Costas obliga a los habitantes de estas casas a abandonarlas y demolerlas. López exponía que el Tribunal Supremo ha establecido que las casas son legales y que tienen derecho a la prórroga de la concesión. "Pero es precisamente por este contexto de erosión costera no se puede prorrogar la concesión de nuestra vivienda".

"Pero, en cambio, tenemos la ley valenciana que entiende que le puede dar una protección cautelar porque están en tramitación de esta protección de patrimonio, casas que van a hacer 100 años y propias de la construcción de lo que es de esa época de arquitectura popular", añadía.

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