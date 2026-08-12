"Le di de comer a tu padre porque no trabajaba, luego, tu madre, a comer de la sopa boba... y luego tú": la abuela de 'la Jessy' se planta

La abuela de 'la Jessy' aprovecha lo que iba a ser un tranquilo día en el spa para meter en vereda a su nieta. La mujer desvela su trágica historia familiar.

'La Jessy' acompaña a su abuela a un relajante día en el spa sin saber que se va a llevar la bronca del siglo. Nuestra princesa de barrio, madre de un niño pequeño, acaba de rechazar un trabajo como frutera en el mercadillo y vuelve a estar en el paro y la mujer está cansada de mantener a todo el mundo.

"No puedes estar todos los días 'abuela, esto', 'abuela, lo otro'", le recrimina. Su nieta le está dando muchos dolores de cabeza. "Empecé con tu padre dándole de comer porque no trabajaba, luego llegó tu madre a comer de la sopa boba y luego llegaste tú, que eras pequeña, pero ya vas creciendo", le dice enfadada.

Si su bisnieto no tiene pañales, ella se los compra. Lo mismo hace con la leche con calcio y la ropa y el calzado. "¿Qué quieres, que me vaya de puta a una rotonda?", le pregunta 'la Jessy'. A lo mejor de eso no, pero de gogó, como Marta, otra de nuestras princesas, no le parecería mal.

La señora está muy cansada y cuenta ante las cámaras de laSexta su dramática historia familiar marcada por la adicción de sus hijos a las drogas.

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