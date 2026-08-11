Colombia busca vida entre los escombros tras confirmar al menos de 250 muertos: los esfuerzos se centran en Cali, Pereira y Manizales

Sí, pero Según el balance ofrecido por el presidente del país, Abelardo de La Espriella, el sismo ha dejado por el momento 181 muertos y 2.595 heridos. Lo ha anunciado en una rueda de prensa desde Pereira, donde también ha confirmado que hay un total de 195 personas desaparecidas.

En Colombia, un terremoto de magnitud 7,4 ha desencadenado una tragedia, centrando los esfuerzos en encontrar a personas desaparecidas bajo los escombros. En ciudades como Cali, donde hay 188 desaparecidos, las labores de búsqueda son prioritarias. La situación es crítica, con al menos 96 réplicas registradas, y en municipios como Pereira y Manizales la comunicación es escasa. En el Chocó, epicentro del terremoto, la pobreza agrava la situación. A pesar de todo, se han producido rescates impactantes, como el de un bebé y su madre en Cali. En total, 86 personas han sido rescatadas en Cali, mientras continúan las operaciones de búsqueda.

En Colombia se está viviendo una auténtica tragedia. Tras el devastador terremoto de 7,4 que hizo temblar el suelo en el centro y el oeste del país, todos los esfuerzos se centran en conseguir un único objetivo: encontrar con vida al mayor número posible de personas desaparecidas. Porque son muchas las familias que creen que los suyos están bajo los escombros de los edificios colapsados. Además, se ha producido el primer baile de cifras con respecto a las víctimas. Según el provisional de las autoridades de las principales regiones afectadas, los muertos ascienden a 250; mientras que el presidente colombiano habla de 181 fallecidos.

Abelardo de La Espriella ha ofrecido una rueda de prensa desde Pereira y allí ha confirmado 181 muertos, 2.595 heridos y un total de 195 personas dadas por desaparecidas. Además, ha aclarado que el seísmo ha dejado hasta el momento 1.136 viviendas destruidas y otras 8.357 "averiadas", 48 edificios colapsados y 74 vías afectadas.

Por ello, las labores de búsqueda y rescate de los supervivientes entre lo que antes eran hogares, locales comerciales, colegios o centros de salud son más que prioritarias. Solo en la ciudad de Cali hay 188 desaparecidos.

Sin olvidar que, por el momento, ya se han registrado al menos 96 réplicas de este sismo mortal en Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano. Por ello, es uno de los municipios en los que trabajan con mayor intensidad en busca de gente. Moviendo cascotes. Cavando hasta túneles.

Además de Cali, todos los esfuerzos se concentran en los municipios de Pereira y Manizales, en la zona cafetera y más turística. En Pereira no hay comunicación y laSexta ha podido comprobar cómo hay personas que salen a las calles tratando de hallar algo de madera para cocinar, pues tampoco hay suministro de gas.

El terremoto de Colombia deja más de 240 muertos mientras los rescatistas se centran en buscar supervivientes

Un poco más hacia el oeste, en la costa del Pacífico, se encuentra el departamento del Chocó. Es de las zonas más pobres de Colombia y donde se localizó el epicentro del terremoto de 7,4. En el Chocó, seis de cada diez personas viven en situación de pobreza, sin capacidad alguna para cubrir sus necesidades básicas y, además, este martes sus habitantes han vivido un nuevo sismo de magnitud 4.

Rescates impactantes en Colombia

"¡Soy rescatista, si hay alguien vivo, que haga ruido!", gritan una y otra vez. Porque entre cada grieta, entre cada recoveco, puede haber personas sepultadas.

La búsqueda desesperada de supervivientes ya nos ha dejado imágenes de esperanza. En el vídeo que acompaña esta información se puede ver uno de ellos. Exactamente, el de un bebé de solo seis meses y el de su madre, que han conseguido sobrevivir entre las piedras que antes conformaban su vivienda en Cali.

El milagroso rescate de un bebé de seis meses y su madre bajo los escombros de Colombia

Los servicios de rescate han invertido horas para ello, pero todo merece la pena. Sobre todo, si el rescate acaba con la madre abrazando a su hijo entre nervios y esperanza. Ya están estabilizados en el hospital.

Pero no ha sido el único milagro que se ha producido en las primeras 24 horas tras el terremoto de Colombia. También se ha desarrollado una operación frenética para conseguir sacar a una chica tras comprobar que estaba viva bajo los escombros de un edificio en Cali.

Ella es Diana y los rescatistas han tardado horas hasta alcanzarla y todo ante la atenta mirada de su madre. Solo en Cali se ha rescatado a 86 personas y se cree que junto a Diana hay otras 24 personas. Por eso, equipos de rescate y vecinos han formado una gran cadena humana para localizarlos.

Entre el derrumbe de otro edificio en Pereira, Jairo busca a su hermano. "Está su silla de montar a caballo, todos sus enseres, no contesta al teléfono", ha lamentado.

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