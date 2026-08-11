La 'señora bien', muy enfadada por la visita de Delcy Rodríguez a España: "Mejor El Puma que la mamarracha esa"

Cristina Gallego se convertía en la colaboradora más conservadora de El Intermedio para hablar sobre la futura visita de la presidenta venezolana a nuestro país.

Piluchi, la 'señora bien', visitaba El Intermedio para hacer uno de sus particulares análisis de la actualidad. "¿Está en contra de la bachata?", preguntaba el Gran Wyoming a la colaboradora más conservadora. "¿Yo? Cómo se nota que no me has visto bailar en la boda de mi sobrina Fabiola, se me dan fenomenal los ritmos latinos", confesaba.

Aunque, como añadía, ella es más fan de Carlos Baute. "Se ha tenido que llevar un disgusto gordísimo cuando se haya enterado de que el Gobierno ha invitado a Delcy Rodríguez a venir a España", indicaba. "¡Fuera la maldita presidenta encargada de Venezuela!", añadía.

"Concretamente, encargada de hundir en la miseria a los pobres venezolanos", puntualizaba. Wyoming pedía entonces a Sandra Sabatés que le explicar el porqué de la visita de Rodríguez a nuestro país. La periodista contaba que la presidenta venezolana iba a visitar nuestro país a finales de año debido a que España la había invitado a participar en la Cumbre Iberoamericana.

"Ella lo dice como si todo fuera tan normal", señalaba 'Piluchi'. Y añadía: "Claro, tú ves normal que los niños, o niñes, en vez de celebrar la Primera Comunión celebren la primera hormonación". El presentador preguntaba, entonces, a la 'señora bien' qué tenía en contra de Delcy, que hasta cuenta con la aprobación de Estados Unidos.

"¿A quién quiere que mande de representante de Venezuela? ¿A El Puma?", le decía el presentador. "Mejor El Puma que la mamarracha esa", responde 'Piluchi'. Añadía, entonces, que deberían invitar a los venezolanos de bien como la verdadera presidenta, María Corina Machado.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

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