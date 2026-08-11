Defensa traslada a la Xunta su visto bueno a la instalación de la fábrica de coches china en el puerto de Ferrol

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, durante la celebración del acto de recepción oficial e institucional del primer buque transportador de vehículos del gigante automotriz chino SAIC Motor, en Ferrol

El contexto Defensa y el CNI mostraron su preocupación por la planta de ensamblaje de SAIC Motor, que se establecerá cerca de una base naval que alberga arsenal militar y podría ser un objetivo de espionaje.

El Ministerio de Defensa ha comunicado a la Xunta de Galicia que no se opondrá a la instalación de la primera planta en Europa del fabricante chino de vehículos eléctricos SAIC Motor en Ferrol, cerca del arsenal militar. Aunque inicialmente hubo preocupación por la cercanía con instalaciones sensibles, el Ministerio emitirá un informe favorable. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, destacó la importancia de esta "oportunidad histórica" para Galicia y pidió compatibilizarla con la seguridad nacional. La planta, ubicada en terrenos de Amper, producirá 120.000 unidades desde 2028 y generará 1.000 empleos directos e indirectos.

El Ministerio de Defensa ha comunicado a la Xunta de Galicia que no pondrá objeciones a la instalación en Ferrol de la primera planta en Europa del fabricante chino de vehículos eléctricos SAIC Motor, cerca del arsenal militar, según han confirmado a 'EFE' fuentes del Ministerio.

Según ha adelantado el diario 'El País' y ha confirmado 'EFE', el Ministerio que lidera Margarita Robles emitirá próximamente un nuevo informe en el que dará su visto bueno a la instalación de la fábrica.

En un primer momento, Defensa reconoció que existía una cierta "preocupación" por la cercanía de esta fábrica al arsenal militar, si bien desde el Gobierno se abrió la puerta a poner "condiciones" a la instalación de la misma.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reclamó al Gobierno que compatibilizase la seguridad nacional con lo que definió como una "oportunidad histórica" para Galicia.

El dirigente autonómico, sorprendido por este asunto, sostuvo que resulta "difícil de entender" que estas dudas afloren ahora, después de meses de trabajo conjunto entre administraciones, y ha sostenido que, si hay riesgos, debe evaluarlos el Ejecutivo central.

Las informaciones publicadas el lunes señalaban que Defensa había mostrado su preocupación por la instalación en el puerto exterior de Ferrol de esta primera planta en Europa de SAIC, fabricante de MG, por la cercanía con instalaciones sensibles, como el arsenal militar y el astillero de Navantia.

Impacto de la planta

La intención de la compañía china es instalarse en los antiguos terrenos de Amper, de 70.000 metros cuadrados, donde prevé producir unas 120.000 unidades desde 2028.

La iniciativa contempla la creación inicial de 1.000 empleos directos y otros tantos indirectos, dentro de un complejo industrial y logístico que también tendrá desarrollo en As Pontes. La previsión de la compañía es contar a finales de 2026 con los permisos necesarios, iniciar la construcción en 2027 y que la fábrica esté operativa en 2028.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido