Wyoming y Thais Villas compiten en el concurso de imitar gaviotas de El Intermedio: "¿Era necesaria tamaña humillación?"

El presentador y la reportera demostraban sus dotes para imitar esta ave y lo hacían enfundados con un look de lo más favorecedor: una boa y unas gafas cubiertas de plumas.

Bélgica alojaba un concurso muy especial: el de imitación del graznido de gaviota. "No sabemos si ha participado Puigdemont, habrá que investigar", apuntaba Dani Mateo. Curiosamente, la subcampeona del certamen había sido una mujer de Vigo.

"Ya veo a Abel Caballero presentando el encendido de las luces de Navidad con esta chica al lado traduciéndolo en 'gavioto'", comentaba el colaborador. Él confesaba que no se veía capaz de ganar ese concurso, pero, a pesar de ello, creía que algunos miembros del equipo sí. Por eso decidía inaugurar el primer concurso de imitadores de gaviota de El Intermedio.

Los participantes, en esta primera edición, eran otros que el Gran Wyoming y Thais Villas. Ambos aparecían ataviados con sus mejores galas: boas y gafas cubiertas de plumas. "¿Era necesaria tamaña humillación?", preguntaba el presentador.

"Sí, siempre, para que pruebes un poco del jarabe que me das", respondía Mateo. El presentador imitaba, entonces, a una gaviota triste. Después, se decidía por hacer gaviota excitada en acto de apareamiento. "Se viene otro Ondas", le decía Mateo con malicia.

Thais, por su parte, hacía de "gaviota divorciada y hasta el mismísimo coño de todo". La reportera se ponía a chillar y conseguía el aplauso del público. "El veredicto para mí está claro", exponía Dani, "los dos lo habéis hecho muy bien, pero si alguien las imita mejor que nadie es Wyoming. "Si te despistas te roba la comida que has traído", se justificaba.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

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