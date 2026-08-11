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Rosalía sorprende al hablar portugués en pleno concierto: "Por fin llegó mi momento"
Rosalía ha explicado al público durante uno de sus conciertos que está practicando su portugués: "Todo esto para decir que estoy feliz de estar aquí y muy agradecida de que os guste mi música".
Irene Junquera enseña en este vídeo el momentazo que ha protagonizado Rosalía cuando se ha arrancado a hablar portugués como si fuera residente. "Por fin llegó mi momento, finalmente, de comer pan con queso y feijoada", ha dicho la catalana en portugués en pleno concierto, donde ha añadido: "He soñado mucho con eso". Además, la artista española ha confesado que está practicando mucho su portugués: "Todo esto para decir que estoy feliz de estar aquí y muy agradecida de que os guste mi música".
Por otro lado, la cantante ha llamado la atención con su look elegido para salir de un hotel en Brasil. "Las horquillas se veían a un kilómetro de distancia y puede que, incluso, desde el espacio", asegura Quique Peinado en el plató.
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