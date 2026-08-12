El monólogo de Cecilia Freire sobre emigrar: "Si un francés te dice que no se ha leído El Quijote, le montas un pollo..."

Cecilia Freire destaca en su monólogo de El Club de la Comedia que "emigrar es muy duro": "empiezas a echar de menos cualquier cosa, como el ruido porque de repente hay países en los que parece que no vive nadie".

"Yo que he vivido mucho tiempo en el extranjero y puedo decir que como en España, en ningún sitio, en ningún sitio lo tiran todo al suelo en los bares", destaca Cecilia Freile en su monólogo en El Club de la Comedia, donde afirma que "emigrar es muy duro": "Me sentía muy lejos de todo lo que era importante en mi vida". Además, afirma que "da miedo ir en transporte público en un sitio en el que no sabes el idioma, y si te pierdes no puedes preguntarle a nadie cómo llegar": "Es horrible, es como si de repente te hubieras convertido en un hombre".

Y es que "el idioma es un problemón si te vas a vivir a un sitio en el que no hablan castellano y todos hablan extranjero menos tú", destaca la actriz, que afirma que "es como cuando te juntas con gente que habla de una serie que no has visto". "Yo no me enteraba de nada así que hacía lo que los emigrantes llamamos 'la técnica del chino', sonreír y asentir", explica Cecilia, que destaca que "lo peor que puede pasar es que parezcas tonta, pero simpática o que acabes aceptando un intercambio de parejas". "Yo cuando vivía en Francia echaba tanto de menos hablar español que cuando oía a alguien me lanzaba a hablarle", confiesa la actriz, que destaca que, además, "cuando ya dominas el idioma y te adaptas a su cultura te da por decorar tu coqueto apartamento parisino con una flamenca encima de la tele, un cartel de toros con tu nombre y un abanico, porque así te sientes como en casa, como en casa de un alemán que veranea en la Manga".

"Y luego se te sube la cultura a la cabeza aunque no la tengas, y si un francés te dice que no se ha leído El Quijote, le montas un pollo... cuando ni tú te lo has leído", afirma Cecilia en el vídeo, donde explica que "esto lo haces porque empiezas a echar cosas de menos": "Primero cosas lógicas como el jamon, pero luego empiezas a echar de menos cualquier cosa, sin criterio como el ruido porque de repente hay países en los que parece que no vive nadie, eres el único ser humano despierto a las 10 de la noche". "Entonces empiezas a quejarte por todo, hasta por las cosas que son mejores, como los trenes que llegan a su hora", destaca.

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