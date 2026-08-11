La reacción viral de una madre cuando cree que su hija está embarazada: "Eso es de las precauciones que tomas, ¿verdad?"

"¿De quién?, ¿del italiano, no?", pregunta la madre cuando su hija, a petición de El Intermedio, le hace creer a su madre por teléfono que está embarazada. La mujer se queda "de piedra".

En este vídeo de El Intermedio de su sección 'Cría cuervos', una joven hace creer a su madre que está embarazada. "Mira qué bien, eso es de las precauciones que tomas, ¿verdad?", pregunta la madre enfadada a la hija.- "No me lo esperaba yo", afirmaba la chica a su madre, quien confesaba haberse quedado "de piedra" y preguntaba por quién era el padre: "¿De quién?, ¿del italiano, no?".

"A mí me gustaría tenerlo pero no sé", aseguraba la joven a su madre, que le insistía: "¿Y luego el niño para quién?, ¿para ti?, como el perro, ¿no?". Finalmente, la hija confesaba que era una broma de El Intermedio y la madre confesaba haber sufrido un mal rato. Puedes ver el momento completo en el vídeo principal de esta noticia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

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