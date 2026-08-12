Cuando las hermanas Collado contrataron a un 'coolhunter' en 'Mujeres ricas' para sorprender a Marta: "En la vida nos hemos visto en otra"

Las hermanas Collado han preparado una experiencia sorpresa para Marta, la hija de Nuria, pero ella desconoce que todo forma parte de una puesta en escena. Un supuesto cazatalentos aparece en un bar con una inesperada propuesta y consigue convencerla para participar en una sesión de fotos.

Las hermanas Collado continúan con su plan para sorprender a Marta, la hija de Nuria, con una experiencia muy especial: convertirse en "modelo por un día". Sin embargo, la joven no sabe que todo lo que está sucediendo forma parte de una sorpresa preparada por su familia.

El encargado de hacer realidad la experiencia es un actor que se presenta ante Marta como Mikel Arnau, un supuesto cazatalentos, manager, cazador de tendencias y 'coolhunter'.

El hombre entra en el bar donde se encuentra Marta y sus familiares y rápidamente comienza a hablar con ella, asegurando que se ha fijado en su aspecto y en "algo en la mirada" que le ha llamado la atención.

Según le explica, necesita encontrar urgentemente una modelo para cubrir la baja de otra profesional en una sesión fotográfica. La propuesta pilla completamente por sorpresa a Marta, mientras sus familiares intentan mantener la naturalidad y fingen descubrir la situación al mismo tiempo que ella.

Pero la sorpresa no termina ahí. Al salir del bar, una limusina la está esperando en la puerta para trasladarla hasta el lugar donde tendrá lugar la supuesta sesión fotográfica. "En la vida nos hemos visto en otra", comenta Nuria entre risas ante la espectacular sorpresa.

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