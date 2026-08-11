"Aquí hay que tener cara y estas dos la tienen": 'la Rut' y 'la Jessy' triunfan en su primer día en el mercadillo

'La Rut' y 'la Jessy' tienen nuevo trabajo y aunque están encantados con ellas, nuestras princesas de barrio no están tan convencidas. Eso de estar en pie desde tan temprano...

Nuestra princesa de barrio y su 'superveci' han encontrado un nuevo trabajo, pero eso de levantarse a las 4:30 a.m. no les hace nada de gracia. Su misión es ser fruteras en el mercadillo, pero antes tienen que comprar la fruta y negociar los precios.

Aunque parece ue la tarea se les da muy bien, nos quedamos con la duda de saber si en realidad no les han vendido las peras más caras de lo que son en realidad...

Cuando sale el sol, se dirigen al mercado y allí sí se dan otra vida. Entre gritos, ánimos y piropos, las chicas movilizan a los clientes. La hija del dueño está maravillada con ellas. "Aquí hay que tener cara y estas dos tienen la tienen", asegura. Pero Rut y Jessy están cansadas. Piden cinco minutos de descanso y no vuelven hasta mucho tiempo después.

En ese rato, reflexionan y deciden que mañana no volverán.

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