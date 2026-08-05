El comentario de 'la Iratxe' al llegar a la casa rural: "No se admiten animales. Jessy, ¿qué hacemos con la perra de 'la Paqui'?"

Nuestras princesas de barrio llegan por fin a la casa rural después de 'la Paqui' y 'la Iratxe' hayan ido discutiendo prácticamente todo el camino.

'La Paqui' y 'la Iratxe' no han dejado de pelear durante todo el camino a la casa rural que nuestras princesas de barrio han alquilado para 'disfrutar' juntas del fin de semana, pero, al igual que el sol, el buen rollo no aparece por ninguna parte.

Hasta se han mandado mutuamente "a tomar por culo", ante las miradas estupefactas del resto de sus compañeras, que alucinan con la situación. Eso sí, cada una ha elegido ya un bando. Mientras 'la Jessy' se alinea sin dudar con su amiga 'la Iratxe', 'la Marta' se decanta por 'la Paqui'... aunque intenta mediar entre ellas en algunas ocasiones.

Al llegar al bungalow, el personal les da una lista con las normas que hay que cumplir. "No se admiten animales de compañía", lee en alto 'la Iratxe' mientras mira de reojo a su mayor enemiga, que se da cuenta rápidamente del detalle.

En su entrevista personal, 'la Iratxe' reconoce que esa miradita iba con toda la intención. "No se admiten animales. Tendría que haber dicho en ese momento: 'Jessy, ¿qué hacemos con la perra de 'la Paqui'?'"

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