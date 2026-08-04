Mikel Herrán analiza la situación del estrecho de Ormuz, "la ruta comercial marítima más antigua de la historia"

El historiador señalaba que este enclave, tan atractivo para Trump, siempre había sido de interés y el centro del comercio de numerosas civilizaciones. Tanto que, incluso, atraía a piratas y bandidos.

El historiador Mikel Herrán visitaba El Intermedio para analizar en su sección 'Está todo inventado' la situación en torno al estrecho de Ormuz que, como exponía el Gran Wyoming, "siempre ha sido un punto conflictivo". "No me sorprende nada lo que se está liando con el estrecho de Ormuz", añadía el historiador.

"Yo sé que muchos aquí no habían oído la palabra Ormuz hasta hace un mes, el propio Trump seguramente se pensaba que el estrecho de Ormuz era un señor un poquito puritano", afirmaba. Herrán explicaba que el estrecho de Ormuz "es tal vez la ruta comercial marítima más antigua de la historia". A través de él circulaban todo tipo de materiales, mucho antes de que se descubriera el petróleo.

"Este estrecho lleva milenios en el centro del comercio, entre algunas de las civilizaciones más ricas del mundo, como China, la India, Persia, el este de África...", indicaba Mikel. El historiador indicaba que por él pasaba cobre, lapislázuli y turquesas o incienso. "Antes del petróleo, el motor económico de esta zona eran las perlas que se llevan pescando en el Golfo Pérsico desde hace siglos y que han ido a decorar las joyas desde María Antonieta hasta los sultanes mogoles de la India", explicaba.

Y debido, precisamente, al comercio, "muchos han tenido claro que controlar el Estrecho podía dar mucha pasta". "De hecho, el nombre Ormuz viene de un reino que aparece en el siglo XI, que controlaría esta vía desde la costa de Irán", apuntaba. A su vez, la riqueza también atraía a piratas y bandidos. Esto hizo que se decidiera trasladar todo el reino a una isla que es la que, actualmente, recibe el nombre de la isla de Ormuz.

La isla se convirtió en el sinónimo del lujo. Por ejemplo, "el misionero jesuita Francisco Javier, que pasó por ahí de camino a Japón hace 500 años, salió de ahí escandalizado diciendo que eso era un antro de perversión y de avaricia", expone Mikel.

"Que sepas que en el estrecho de Ormuz también la hemos liado nosotros los europeos", añadía Mikel, "porque llevamos siglos metiendo mano en la zona". "Los primeros fueron los portugueses a principios del siglo XVI que conquistaron la isla, lo que de paso implica que, técnicamente, Ormuz fue España durante unos años", afirmaba. Hernán indicaba que tampoco duro mucho, ya que en 1622 Irán consiguió echar a los portugueses.

"Así que, queridos telespectadores, tengo un mensaje: si tenéis pensado invadir un país, no seáis como Trump", concluía Herrán, "informaros un poquito de geografía e historia y así os evitáis que pasen cosas como esta".

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