Una periodista "guapa y joven", clave en el secuestro al doctor Julio Iglesias 'Papuchi': "Ahí encuentran la posibilidad de acceder a él"

"Al doctor Iglesias le cae muy bien y por ahí empiezan a encontrar la posibilidad de acceder a él y de que conceda esa entrevista", explica la periodista Mábel Galaz sobre la trampa en la que cayó 'Papuchi'.

Anatomía de... repasó en este vídeo paso a paso cómo los secuestradores lograron ganarse la confianza de Julio Iglesias Puga, padre de Julio Iglesias, antes de llevar a cabo el rapto. El doctor atendía pacientes en su consulta de la maternidad de O'Donnell cuando recibió una visita inesperada: "un periodista joven, bien vestido, muy educado" que quería realizar un documental para la televisión pública alemana sobre la infancia de Julio Iglesias, explica Julia Higueras, autora de su biografía.

"Julio en aquella época era muy conocido y hablaba en todos los idiomas y cantaba en todos los idiomas", explica Higueras mientras que la periodista Mabel Galaz recuerda que Papuchi no era una persona fácil de convencer; "Él hablaba cuando él quería, pero no cuando le decían que hablara". Ahí es cuando "interviene una periodista" que cambia todo, explica Galaz. Una mujer que, según la descripción de Julia Higueras, era

"Una chica muy guapa", señala Higueras, que cayó "muy bien" al doctor, añade Galaz, que destaca que "por ahí empiezan a encontrar la posibilidad de acceder a él y de que conceda esa entrevista". Los secuestradores habían estudiado cuidadosamente a su objetivo. Sabían cómo acercarse. Sabían qué teclas tocar. "Conocían sus debilidades", resume Mamen Mendizábal durante la reconstrucción del caso. Y, según añade Galaz, también sabían que era "un hombre que le encantaba gustar y que era un coqueto".

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