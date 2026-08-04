Infantino convoca una reunión de urgencia con los altos cargos de la FIFA en pleno escándalo por su intento de vender el Mundial

Los detalles Según informa 'Sky Sports', la reunión se celebrará este miércoles en Rabat. El presidente de la FIFA hace esta convocatoria mientras la UEFA se esutida tomar medidas en su contra.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha convocado a los altos cargos del organismo a una reunión en Rabat debido a la crisis por su fallida propuesta de crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial destinada a comercializar la fase final de la Copa del Mundo. El proyecto fue rechazado por la mayoría de las confederaciones, como la UEFA y la Concacaf, y cancelado tras generar divisiones. Críticas internas, incluyendo las de Arsène Wenger y Mattias Grafström, han intensificado la presión sobre Infantino, quien busca ser reelegido en 2027. La reunión podría abordar posibles mociones de censura de la UEFA y otras confederaciones.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha convocado a los altos cargos del organismo que dirige a una reunión en Rabat este miércoles por la crisis generada por su fracasada intención de crear una filial para comercializar la fase final de la Copa del Mundo, según informa 'Sky Sports'.

Según ese medio, Infantino ha convocado la reunión tras la debacle de su plan de crear 'FIFA Forward Enterprise (FFE)', una empresa que se encargaría de gestionar los aspectos comerciales y operativos de los torneos de la FIFA, y que fue rechazada de plano por la mayoría de confederaciones.

El pasado viernes, Infantino anunció la cancelación del proyecto. "Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en beneficio del objetivo planteado inicialmente", afirmó la FIFA en una nota de prensa.

Dos días antes, la FIFA anunció su intención de vender el 20% de FIFA Forward Enterprise (FFE), la nueva filial que buscaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol, su principal producto.

Estaba previsto que la entidad tuviese un capital de 20.000 millones de dólares para gestionar la Copa del Mundo y vender participaciones a entidades privadas, principalmente del sector financiero, como la de Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump, además de grandes corporaciones financieras.

Críticas de las confederaciones

El proyecto recibió al día siguiente un varapalo con la negativa de la UEFA -donde hacen vida los ganadores de 13 de las Copas del Mundo disputadas desde 1930-, que alertó que sus federaciones nacionales no participarían en las competiciones de la FIFA si la propuesta se mantenía.

La Concacaf también se sumó la víspera a las intenciones de la UEFA, mientras que el pasado viernes la Conmebol afirmó el inicio de "un proceso de consultas" entre sus miembros y aseguró que "primero está el fútbol".

El responsable de desarrollo mundial del fútbol de la FIFA, Arsène Wenger; el secretario general, Mattias Grafström; y el príncipe Ali, presidente de la Federación Jordana de Fútbol, dejaron clara su oposición a la iniciativa de Infantino, que estuvo en Marruecos la pasada semana.

Wenger afirmó en un comunicado difundido a través de la FIFA que descartar el plan era "absolutamente necesario e incuestionable", mientras que Grafstrom calificó la última semana como "una serie de acontecimientos tristes y censurables" en un correo electrónico interno dirigido al personal del organismo rector del fútbol mundial.

Por su parte, el príncipe Ali acusó a la FIFA de crear una situación que "equivale a un chantaje" en relación con los premios no pagados y el apoyo a la reelección de Infantino.

¿Una posible dimisión?

La polémica suscitada por el proyecto ha puesto a Infantino en la cuerda floja, que ya tenía enfilada su campaña para ser reelegido en marzo de 2027. Se espera que en esta reunión de urgencia aborde toda esta cuestión, aunque se desconoce exactamente los puntos que se van a tratar.

También podría tratarse de una maniobra para evitar posibles embistes de las confederaciones, ya que la UEFA estaba estudiando presentar una moción de censura contra el presidente de la FIFA.

Según el reglamento de la organización, se puede convocar una reunión de urgencia del Consejo si 19 de sus 37 miembros lo solicitan. Solo la UEFA cuenta con nueve consejeros, por lo que necesitaría al menos otros diez apoyos para optar por esta vía.

Otra opción es la convocatoria de un congreso extraordinario. Para ello, se necesita la firma de al menos 43 de las 211 asociaciones miembro de la FIFA, un umbral que la UEFA podría alcanzar por sí sola, ya que cuenta con 55 asociaciones.

En este caso, para provocar la salida forzada de Infantino se necesitarían 106 votos en su contra.

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