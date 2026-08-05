La tensa pelea entre 'la Paqui' y 'la Iratxe' antes de llegar a la casa rural: "Que te den por el …"

El fin de semana en la casa rural empieza con mal pie para nuestras princesas de barrio. 'La Paqui' y 'la Iratxe' no dejan de discutir y 'la Marta' y 'la Jessy' toman partido. Comienza la guerra.

Tras haber tenido un primer enfrentamiento por quién se sienta y dónde en el coche, nuestras princesas de barrio se dirigen hacia El Escorial, el lugar donde se encuentra la casa rural en el que van a pasar 48 horas juntas.

Pero la tensión está en su punto máximo y 'la Paqui' y 'la Iratxe' no pueden dejar de discutir durante casi todo el viaje. "Iratxe, ¿qué te pasa conmigo que estás tan picada, tía?", pregunta al fin 'la Paqui'. Su amiga asegura que ella no ha dicho nada y que quién ha empezado a insultar es ella. Marta sale en defensa de su amiga y acusa a Iratxe de tener malas maneras.

"Me has llamado tonta cuando yo a ti no te he insultado en ningún momento", recuerda la joven. Aunque intentan hablar para limar asperezas, la conversación solo sirve para que ambas vayan subiendo el tono de voz. "Si no dejas hablar, que te den por el culo", salta ya Iratxe. "No, hija, que te den por el culo a ti", le responde mientras a Marta y a Jessy les falta sacar las palomitas.

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