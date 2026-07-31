'La Iratxe' denuncia que 'la Paqui' le ha copiado su frase estrella: "A tope de power"

'La Iratxe' está indignada. Cree que 'la Paqui' no tiene personalidad y que su único afán en la vida es tener todo lo que ella tiene. Incluso le ha copiado su frase estrella, denuncia en Princesas de Barrio.

La tensión entre las princesas de barrio sigue creciendo y, tras el último cruce de reproches, ahora es 'la Iratxe' quien carga duramente contra 'la Paqui'. En una conversación con 'la Jessy', la joven acusa a su compañera de imitar tanto sus gustos como una de sus expresiones más características.

"¿Sabes lo que me ha hecho 'la Paqui'?", arranca preguntando Iratxe antes de relatar un episodio que, según ella, demuestra la actitud de su compañera. La princesa de barrio explica que un día acudieron juntas a la peluquería de una amiga suya y que, al ver el rizador de pelo que ella utilizaba, Paqui quiso hacerse con el mismo, a pesar de su elevado precio.

"Claro, como ella no tiene personalidad ninguna, todo lo que hacen las demás, lo que dicen las demás, lo que tienen las demás, lo tiene que tener ella", afirma con contundencia.

Según su versión, Paqui incluso llegó a encargar el aparato a la peluquera, aunque finalmente nunca lo compró ni lo pagó, un comportamiento que, asegura, le molestó especialmente. La situación terminó desembocando en una conversación telefónica entre ambas que acabó de la peor manera, con Iratxe colgando el teléfono.

Pero ese no es el único motivo de su enfado. La joven también critica que Paqui haya empezado a utilizar con frecuencia una expresión que considera muy suya: "A tope de power".

Mientras tanto, el conflicto continúa por otro frente. En una conversación aparte, 'la Marta' también arremete contra Iratxe y deja claro que no tiene ningún interés en acercar posturas. "Yo no tengo ningún tema de conversación con ella porque ella no tiene tema de conversación. Lo único que hace es chillar y montar el pollo y decir cuatro gilipolleces", sentencia.

De manera paralela, Iratxe habla con Jessy y explica cuál es su opinión sobre Marta. "Yo a ella le dije las cosas claras: a ti no te hablo nada más que de pollas porque no me inspiras hablarte nada más que de pollas. Si me inspirases hablarte de misa, pues te hablaría del niño Jesús, de los Reyes Magos y del incienso, el oro y la mirra", comenta.

Con las diferencias cada vez más marcadas y los reproches multiplicándose entre unas y otras, el ambiente entre las chicas está más tenso que nunca y todo apunta a que los enfrentamientos no han hecho más que empezar.

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