Así reaccionó Alba Carrillo con la visita del papa: "Es importante... para quien le importe"

Alba Carrillo, presentadora de 'El sótano club', habló en este vídeo de la visita de Bad Bunny y el papa León a Madrid. Esta fue su opinión.

La presentadora de 'El sótano club', Alba Carrillo, destacó en este vídeo que la visita del papa León coincidía con los conciertos de Bad Bunny en Madrid: "Vamos a hablar de algo que es lo más importante que va a pasar, y no, no es que venga el papa, que también es importante... para quien le importe". Demostrando, que para ella, la visita de León XIV no era lo más importante que iba a pasar en la capital.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido