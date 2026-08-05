El antes y después de Mar Segura: de presentadora de televisión en los años 90 a estrella de Mujeres ricas

Mar Segura acude a la radio para hablar de su cena benéfica, un momento que le recuerda a su paso por los medios. Y es que la socialité trabajó cinco años en Canal Sureste Televisión en los años 90.

Con su visita a la radio en Almería para hablar de su cena benéfica, Mar Segura recuerda en este vídeo de Mujeres ricas cuando trabajó cinco años en Canal Sureste Televisión. "En el momento en el que me ha dicho que me pusiera los cascos que entrábamos me entraron nervios en el estómago por si me quedaba en blanco", confiesa la socialité, que, sin embargo, explica que, por su "experiencia en televisión", sabe que "los nervios forman parte de tu profesionalidad".

Además, Mar Segura confiesa que le parece más difícil la radio que la televisión, donde trabajó tanto de presentadora como de reportera. Puedes ver sus apariciones en el vídeo principal de esta noticia.

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