El monólogo de Santi Millán sobre el mito de la amistad: "Mis amigos siempre han estado en los malos momentos, porque los han provocado"

El humorista reflexionó en El Club de la Comedia sobre esas amistades que prometen estar siempre ahí, aunque no siempre para ayudar.

Santi Millán subía al escenario de El Club de la Comedia para hablar de uno de los grandes mitos de la amistad."Mis amigos siempre han estado en los malos momentos, de hecho, los han provocado ellos", bromeaba el actor, desmontando esa frase tan repetida de que "los amigos están para lo bueno y para lo malo".

Millán explicaba que muchas veces esas personas que más confianza tienen contigo son también las que más se ríen cuando las cosas salen mal. Como ejemplo, "esas caídas en las que esperas ayuda", pero tus amigos acaban disfrutando más del espectáculo. "Cuando dicen que donde hay confianza da asco, es cierto", sentenciaba el humorista.

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