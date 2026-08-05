Crea una aterradora alarma para ahuyentar a los ladrones de su casa: "El ladrón se ha cagado encima"

Harta de que los ladrones entren en su casa, esta persona ha creado una alarma en la que se escucha a "una señora riéndose a carcajadas como si apareciera de ultratumba", explica Alfonso Arús.

Alfonso Arús destaca que una persona ha instalado un surrealista sistema de seguridad en su casa porque está "hasta el gorro de los ladrones": "Ha decidido crear una alarma de una señora riéndose a carcajadas como si apareciera de ultratumba para ahuyentarlos". "El ladrón se ha cagado encima", "tiene un cierto desconcierto", destacan de la reacción del ladrón en el plató de Aruser@s, donde el presentador afirma que la alarma "parece una loca": "El ladrón aqui se ha ido por la pata para abajo"".

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