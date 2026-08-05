Ahora

Aruser@s Fresh

Crea una aterradora alarma para ahuyentar a los ladrones de su casa: "El ladrón se ha cagado encima"

Harta de que los ladrones entren en su casa, esta persona ha creado una alarma en la que se escucha a "una señora riéndose a carcajadas como si apareciera de ultratumba", explica Alfonso Arús.

Crea una aterradora alarma para ahuyentar a los ladrones de su casa: "El ladrón se ha cagado encima"

Alfonso Arús destaca que una persona ha instalado un surrealista sistema de seguridad en su casa porque está "hasta el gorro de los ladrones": "Ha decidido crear una alarma de una señora riéndose a carcajadas como si apareciera de ultratumba para ahuyentarlos". "El ladrón se ha cagado encima", "tiene un cierto desconcierto", destacan de la reacción del ladrón en el plató de Aruser@s, donde el presentador afirma que la alarma "parece una loca": "El ladrón aqui se ha ido por la pata para abajo"".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El PP afirma que "cumplirá la ley" mientras sus comunidades se pliegan a Vox y rechazan acoger a menores migrantes de Ceuta
  2. Sumar y la izquierda portuguesa exigen excluir a Marruecos como anfitriona del Mundial 2030: "El fútbol no puede servir para blanquearlo todo"
  3. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Al menos 17 muertos y 44 heridos en ataques nocturnos de Rusia sobre la región de Kyiv
  4. La Comunidad de Madrid asegura que los viajes de Ayuso a EEUU y México costaron poco más de 1.000 euros en total
  5. La Aemet activa alertas de riesgo importante por calor y tormentas en seis comunidades
  6. Muere la madre de los menores que fallecieron en un incendio en una vivienda de Benalmádena (Málaga)