Una discusión por la limpieza que terminó en tragedia: así se desencadenó el crimen de la barbería en Valencia

Los detalles La discusión subió de tono y los reproches pasaron a insultos: fue entonces cuando uno de ellos apuñaló a su compañero en el tórax e intentó asestarle una segunda puñalada por la espalda.

Un lunes aparentemente tranquilo en una barbería de Valencia se convirtió en tragedia tras una discusión entre dos empleados por la limpieza del local. La disputa, originada por un mensaje de la propietaria en el grupo de WhatsApp pidiendo orden y responsabilidad, escaló rápidamente de insultos a violencia física. Uno de los empleados apuñaló a su compañero en el tórax e intentó una segunda agresión. La víctima, gravemente herida, intentó escapar, pero se desplomó. El agresor, en un intento de socorrerlo, trató de detener la hemorragia y ocultar el crimen, pero fue en vano. Las cámaras capturaron el trágico desenlace.

Todo parecía indicar que iba a ser otro lunes tranquilo en una barbería de Valencia, pero una discusión por la limpieza del local terminó en tragedia cuando un compañero apuñaló mortalmente a otro. Ahora, laSexta ha tenido acceso a las imágenes de ese terrible crimen.

Todo sucedió en cuestión de minutos. El pasado cuatro de mayo dos empleados de una barbería de Valencia comenzaron a discutir. Un testigo intentó mediar, pero la tensión no dejó de crecer.

Según ha informado 'Las Provincias', ocurrió, presuntamente, después de que la propietaria les enviara un mensaje en el grupo de WhatsApp del trabajo: "Les pido el favor que tengan todo organizado y limpio, que sean responsables".

La discusión subió de tono y los reproches pasaron a insultos. Fue entonces cuando uno de ellos apuñaló a su compañero en el tórax e intentó asestarle una segunda puñalada por la espalda.

Herido de gravedad, la víctima intentó salir del establecimiento. En un último esfuerzo, lanzó su móvil hacia la puerta antes de desplomarse sobre el suelo. En ese instante la escena dio un vuelco. El agresor rompió a llorar y pidió ayuda desesperadamente para socorrer a su compañero.

Arrastró a la víctima e trató de taponar la herida con su propia camiseta para frenar la hemorragia. En un intento de ocultar el crimen, volvió a entrar en el local para deshacerse del arma.

Sin embargo, ya no había nada que hacer. La secuencia terminó entre llantos, gritos de desesperación y el cuerpo de la víctima tendido en el suelo. Las cámaras captaron así una tragedia que se consumó en apenas unos minutos.

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