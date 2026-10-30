"El local no te invita a quedarte, comes y tampoco te invita a volver": Alberto Chicote cata el menú del 'Café Brasil'

Pesadilla en la cocina viaja hasta Jerez de la Frontera para conocer el negocio de Fran y Geovana, una pareja que ve cómo su proyecto se tambalea.

Esta semana, Pesadilla en la cocina viaja hasta el sur, a Jerez de la Frontera, para conocer el Café Brasil, el negocio con el que Fran y Geovana intentan sacar adelante su proyecto en común.

Nada más llegar, Alberto Chicote se fija en un detalle que no pasa desapercibido: el nombre del establecimiento, 'bar Café Brasil cafetería', una redundancia que llama la atención del chef. "La entrada no te invita a pasar", sentencia el chef al observar la fachada de un restaurante de comida brasileña que también ofrece "montaditos y carrilleras". "Le pegan a todo", comenta al descubrir la variedad de la carta.

Fran, natural de San Fernando y militar de profesión, no entiende por qué el bar no consigue llenarse. A su juicio, "la comida no es tan mala", pero para comprobarlo, Chicote se sienta a la mesa y se prepara para catar algunos de sus platos. "La verdad que es el último sitio donde me metería a comer", adelanta.

La comanda incluye croquetas de pollo, picaña, una tortilla de patatas que Fran presenta como "la mejor de la zona" y una tapa de carrillada. Sin embargo, la primera sorpresa llega con la 'coxinha', un entrante típico de Brasil que sirve Juliete, la camarera."Qué triste, me entran ganas de llorar", alucina el chef: "Están tiesas, incomestibles, para llevárselas ahora al golf".

Tampoco la tortilla de patatas de Isabel convence a Chicote. La elaboración no está a la altura de las expectativas y el propio Fran termina admitiendo que "está bastante pasada".

Pero los problemas del Café Brasil no se limitan a la carta. Chicote también tendrá que enfrentarse a una cocina muy pequeña, equipada con una nevera doméstica, un cubo de basura a la vista y un aceite tan negro que solo se cambia cuando llega el lunes. Un conjunto de deficiencias que pone en cuestión el funcionamiento del negocio y que el chef deberá abordar para intentar darle una nueva oportunidad.

*Ya disponible Pesadilla en la Cocina: Café Brasil en atresplayer.

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