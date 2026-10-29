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Continúan los trabajos en la zona cero de la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo)

rendición de cuentas

Óscar Puente solicitará comparecer "a petición propia" en la Diputación Permanente del Congreso para informar del accidente ferroviario

Los detalles Fuentes del Gobierno declaran que la intención es celebrar la comparecencia la próxima semana, aunque esto dependerá del Congreso de los Diputados.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece tras el accidente de tren en Toledo

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, solicitará comparecer "a petición propia" en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para informar sobre el accidente ferroviario de Urda, según han confirmado fuentes del Ministerio de Transportes.

Fuentes del Gobierno han indicado que, de celebrarse la comparecencia parlamentaria, ocurriría la próxima semana, "lo antes posible". No obstante, la fecha definitiva depende del Congreso de los Diputados.

Asimismo, Puente ofrecerá este viernes una rueda de prensa para continuar informando del siniestro y los nuevos hallazgos. Hasta la fecha, sólo se pronunció este miércoles, cuando defendió que el sistema ferroviario es "fiable y seguro".

En la misma intervención también calificó el siniestro de "inexplicable", dadas las características de la colisión. También aseguró que lo ocurrido en Urda no guarda relación con Adamuz.

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