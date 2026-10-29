El rey Felipe VI llama a estudiar "medidas" para que no vuelva a suceder otra tragedia como la de Urda tras visitar a los heridos

Los detalles El rey ha compartido su "angustia y tristeza" por esta tragedia. Ha pedido que se acompañe a todos los afectados y ha agradecido su labor a todos los equipos de emergencias.

El rey Felipe VI ha visitado a los heridos del accidente ferroviario de Urda en el Hospital Universitario de Toledo, expresando su respeto y pesar por la tragedia y las vidas perdidas. Ha enfatizado la importancia de acompañar y apoyar a los heridos y sus familias, agradeciendo a quienes han atendido las emergencias. Felipe VI destacó que, aunque la sociedad sufre un duro golpe, es crucial avanzar con dignidad y recordar a las víctimas. Anunció que hay una investigación en curso para determinar las causas del accidente y prevenir futuros incidentes. Más de 20 personas continúan hospitalizadas, mientras que 60 ya han sido dadas de alta.

El rey Felipe VI ha comparecido este jueves tras una visita a los heridos del accidente ferroviario de Urda, en el Hospital Universitario de Toledo, y ha querido expresar su respeto y pesar "ante esta angustia y tristeza que todos sentimos por la tragedia" y por las personas que han perdido la vida y sus familias".

En este momento, ha dicho que lo más importante es acompañar y dar cariño a los heridos y a todos los que los acompañan, "y lo segundo es dar las inmensas gracias a todos aquellos que han atendido las emergencias y que siguen trabajando".

"Como sociedad volvemos a sufrir un durísimo golpe, pero hay que seguir avanzando con ese dolor sin olvidar la herida que nos dejan tantas personas que faltan a sus familias y a todo el país", ha expresado, y ha agregado: "Sigamos adelante con su recuerdo y con el dolor por su presencia. Hagámoslo juntos con dignidad".

También ha señalado que hay una investigación en marcha "que debe determinar cómo y por qué ha sucedido esta catástrofe y deberán tomarse medidas para evitar que esto vuelva a suceder".

Decenas siguen ingresados

La visita, prevista inicialmente para las 15:00 horas, ha comenzado con retraso para no interferir en el cambio de turno de los sanitarios. En el hospital esperaban el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; el consejero de Sanidad regional, Jesús Fernández Sanz; y el director gerente del Sescam, Alberto Jara Sánchez.

Tras saludar a las autoridades, los reyes se han reunido con responsables de los equipos sanitarios que estuvieron implicados en la atención a los heridos por el accidente ferroviario, relacionados con los servicios de Urgencias, especialidades quirúrgicas y la unidad de críticos.

Han estado casi una hora y media en el interior del centro, donde continúan ingresadas más de 20 personas (15 pacientes en críticos y el resto en planta). De los 110 heridos atendidos por el SESCAM, 60 han recibido ya el alta médica y 50 permanecen hospitalizados en distintos centros.

En los hospitales de la Comunidad de Madrid han sido atendidos por su parte otros 104 heridos; tres de ellos continúan ingresados en las UCI del Hospital 12 de Octubre, el Hospital de Getafe y en La Paz.

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