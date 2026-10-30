Alberto Chicote presenta la nueva carta de Café Brasil: "Es diferenciador de la oferta que podemos encontrar en Jerez"

Alberto Chicote enseña en este vídeo de Pesadilla en la cocina la nueva carta que ha elaboradora para Café Brasil. Así reaccionan los dueños y trabajadores del establecimiento.

Cuando Fran y Geovana se conocieron fue un flechazo y abrieron Café Brasil, en Jerez de la Frontera, llenos de ilusión, pero la suerte en el amor no se traduce en el trabajo y Alberto Chicote acude al local para ayudarles. En este vídeo, el exitoso chef enseña tanto a los dueños como a los trabajadores del establecimiento la nueva carta que ha preparado para el negocio y que recoge la identidad más genuina del restaurante.

"Creo que todo tiene muy buen aspecto y que además es diferenciador de la oferta que podemos encontrar alrededor en una ciudad como Jerez", destaca el presentador de Pesadilla en la cocina, que explica algunos de los platos más destacables de la nueva carta, como "el tartar de picaña o el salpicao de pollo, las alitas glaseadas": "Mirad cómo brillan".

"La carta es impresionante", destaca Fran en el vídeo principal de esta noticia, donde explica que le recuerda "mucho a Brasil". Por último, el exitoso chef enseña los dos postres que ha elaborado: "Unos creps rellenos de tarta de melocotón y un piña con galleta y dulce de leche".

*Ya disponible Pesadilla en la Cocina: Café Brasil en atresplayer.

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