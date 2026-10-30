"Parece vómito": el tenso momento en 'Café Brasil' que lleva a una clienta a pedir la hoja de reclamaciones

El servicio se convierte en una pesadilla para Geovana, dueña y cocinera del 'Café Brasil', que ve cómo los comensales devuelven los platos por estar crudos y mal presentados.

Horas después de su llegada al 'Café Brasil', Alberto Chicote se pone manos a la obra para comprobar cómo trabaja el equipo durante un servicio, pero la falta de organización y las carencias en la cocina hacen que el panorama no sea nada alentador.

Con los primeros clientes ya sentados a la mesa, Geovana, dueña y cocinera del establecimiento, prepara una lasaña al horno que pronto empieza a generar quejas. Los comensales devuelven los platos al considerar que la elaboración no está bien hecha. "Está como si no estuviera cocinada, cruda, derramada", protesta una clienta, mientras Chicote no tarda en darle la razón: "Eso es así seguro, garantizado".

Las críticas continúan y otro cliente describe un "olor agrio" y asegura que la pasta "está cruda", mientras que también rechaza las 'coxinhas' porque, según denuncia, están "congeladas".

La tensión aumenta cuando una comensal pide la hoja de reclamaciones tras recibir una lasaña "espachurrada". "Parece un revoltijo, ¿de dónde ha salido el cocinero?", se pregunta indignada. Otra clienta reconoce que ha probado el plato, pero que le ha provocado "fatiga" y que su presentación "no le ha generado confianza".

Ante el aluvión de quejas, Geovana acaba tirando a la basura los platos de lasaña que regresan a la cocina. "Hay momentos en los que me siento impotente, doy todo de mí, pero sigue saliendo mal. ¿Qué hago?", se pregunta. Geovana reconoce estar "muy triste" por haber dado un mal servicio, mientras Chicote comprueba las dificultades que atraviesa el Café Brasil.

*Ya disponible Pesadilla en la Cocina: Café Brasil en atresplayer.

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