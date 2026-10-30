Fran rompe a llorar ante Chicote por la marcha de Geovana a Holanda para poder pagar las deudas del 'Café Brasil'

La pareja acumula una deuda cercana a los 20.000 euros y lleva tres años sin cobrar por su trabajo en el bar de Jerez de la Frontera. "No puedo solo", confiesa Fran, emocionado al explicar cuánto necesita a su pareja a su lado.

Alberto Chicote quiere conocer a fondo la situación del Café Brasil y, cuando se sienta con Fran y Geovana para hablar de las cuentas del negocio, descubre una realidad marcada por las dificultades económicas y la falta de organización.

"Estamos cerca de los 20.000", explica Geovana al hablar de las deudas que acumulan. Sin embargo, pese a las dificultades, han conseguido mantener al día los pagos de sus trabajadores: "Lo único que hemos mantenido son los empleados, ahí no debemos nada, ni sus cotizaciones, eso está todo al día".

Pero la situación es tan complicada que ambos reconocen que llevan "tres años trabajando en el bar sin cobrar" y que han tenido que buscar otras fuentes de ingresos para salir adelante. "Somos dos personas que trabajamos sin generar, no cobramos y estamos todos los días aquí", lamenta Geovana. "Solo nos queda dormir aquí",asegura Fran.

Para contribuir a que las cuentas salgan, Geovana trabaja también para una empresa de limpieza en Holanda, que la llama cuando necesita sus servicios. "A veces tengo un contrato de seis meses, pero ahora mismo vengo y cuando hace falta me llaman y me voy a Holanda", explica. Una situación deja sorprendido a Chicote: "Vaya trajín, ¿no?".

Y es que, detrás de ese esfuerzo económico hay también un importante desgaste emocional. "Para mí es muy duro. Yo la quiero aquí, no en Holanda. Cada vez que te vas me duele porque te necesito cerca, porque eres mi ayuda, apoyo, mi todo. No puedo solo", confiesa Fran ante las cámaras de laSexta.

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