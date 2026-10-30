La colorida reforma de Alberto Chicote de Café Brasil en Pesadilla en la cocina: "Me siento en Brasil, en casa"

Alberto Chicote enseña en este vídeo al equipo de Café Brasil la gran reforma que ha hecho al local junto al equipo de Pesadilla en la cocina: "Es un ambiente mucho más brasileño, jugando con los colores".

El equipo de Pesadilla en la cocina trabaja intensamente para dar una nueva personalidad al Café Brasil sin perder su esencia. Nada más ver la nueva fachada, los dueños y trabajadores del local no pueden contener la alegría y comienzan a gritar y aplaudir delante de Alberto Chicote, que les explica las novedades del establecimiento.

"Bienvenidos a un sitio que no creo que podáis reconocer", afirma el exitoso chef, que explica que ha habido "un cambio de espacio": "Es otro ambiente, mucho más brasileño jugando con los colores". "Me siento en Brasil, en casa", confiesa Geovana, dueña y cocinera del Café Brasil, que destaca que es "lo más bonito" que ha visto "en los últimos años".

"Qué regalo precioso", insiste Geovana en el vídeo principal de esta noticia, donde su marido y dueño también del negocio, Fran, afirma que es "un sueño". "Se respira y se siente alegría", señala Fran, que destaca que "es otro". "Hemos reambientado todo el local, puesto luminaria, muebles, vajilla y cristalería nuevas, todo a estrenar", destaca, por su lado, Alberto Chicote.

*Ya disponible Pesadilla en la Cocina: Café Brasil en atresplayer.

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