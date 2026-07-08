La reacción de Mar Segura tras viajar por primera vez en Ryanair: "Cuando llame a la oficina a ver quién me ha sacado el vuelo..."

"Vaya tela, encima no me he podido traer ropa", afirma molesta Mar Segura al llegar a Madrid tras viajar, por primera vez, con Ryanair en 'Mujeres ricas'

En el segundo capítulo de Mujeres ricas, Fiona Ferrer presenta a Mar Segura en una cata de vinos en Madrid a las hermanas Collado. Y es que Segura viajó desde Málaga a Madrid por primera vez con Ryanair. Así lo explicó en este vídeo: "Cuando llame a la oficina a ver quién me ha sacado el vuelo...". "Vaya tela", afirma indignada Mar Segura, que destaca que, además, no ha "podido traer nada de ropa": "Mañana me tendré que ir de compras".

"Llámame y te hago una lista", le aconseja Fiona Ferrer, a lo que Segura, encantada, le da las gracias. Por su partes, las hermanas Collado se muestran muy sorprendidas con el físico de Mar "Físicamente la veo maravillosa, espectacular", destaca Nuria en el vídeo, mientras que Rebeca afirma que Mar Segura "es como la Preysler" con su "atractivo filipino".

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