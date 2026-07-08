El monólogo de Pepa Aniorte sobre ir de tiendas: "Nos volvemos locos, no es comprar, es un reparto de ayuda humanitaria"

Pepa Aniorte reflexiona en este monólogo de El Club de la Comedia sobre el comportamiento de las personas al ir de compras: "Ya nos vamos a comprar, las tiendas son los parques de bolas de los adultos, entramos y lo tocamos todo".

"El otro día me encontré con una amiga por la calle que hacía un siglo que no veía, me dijo que era dobladora, le dije que éramos colegas en el cine y me dijo que era dobladora de ropa en el Mango"; reflexiona Pepa Aniorte en este monólogo de El Club de la Comedia, donde destaca que "hay una profesión que consiste en ir recogiendo la ropa que nos dejamos tirada por ahí, doblarla y colocarla en su sitio: "Lo que toda la vida ha sido una madre, pero cobrando".

"¿En qué clase de animales nos hemos convertido para que hayan creado una profesión así?", se pregunta la actriz en este vídeo, donde afirma que "ya nos vamos a las tiendas a comprar": "Las tiendas son los parques de bolas de los adultos, entramos y lo tocamos todo, revuelves las bragas, te pruebas las blusas... ¡esto no es comprar, es un reparto de ayuda humanitaria!". Además, Pepa destaca que "nadie te dice nad": "Pero, ¿quién te lo va a decir?, ¡si en las tiendas ya no hay dependientes! Son como las camas de los hospitales, tocamos a uno por cada 1.000 habitantes".

Por último, señala que "si te tropiezas con uno, disimula" porque "te tiene miedo" porque "estamos asalvajados": "Cuando yo era pequeña la gente no se comportaba así, entrabas en una tienda y era como entrar en misa".

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