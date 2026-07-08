Marc Giró le pide a Roberto Leal que le invite a Pasapalabra: "Pero tiene que ser Dislexic Edition, Pasalapabra"

Tras una apasionante entrevista en la que incluso se han colgado falos del cuello, Marc Giró y Roberto Leal tienen que despedirse, no sin que antes el presentador de Cara al Show le pida a su invitado que lo lleve a Pasapalabra.

Manu Pascual y Moisés Laguardia, dos de los exconcursantes más míticos de Pasapalabra, acaban de visitar Cara al Show para darle una sorpresa al mismísimo Roberto Leal, uno de los invitados de hoy del programa de laSexta.

Los cuatro (con Marc Giró) y por equipos, juegan a adivinar el concurso televisivo solo con gestos. Un divertido experimento que propicia el reencuentro entre Roberto, Manu y Moisés y que pone punto y final a la entrevista de hoy.

Pero antes de despedirse, y no contento con llevarse un falo colgado del cuello, Marc, quien coincidió con Roberto hace "450 años" en Espejo Público, tiene otra petición más que hacer: "Voy a ir a Pasapalabra. Invítame, joder. Pero tiene que ser 'Dislexic Edition'. Pasalapabra".

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