El día que 'la Jessy' quiso cocinar con una Thermomix y acabó confundiendo el cardamomo con una discoteca

Con motivo del 20.º aniversario de laSexta, recuperamos algunos de los momentos más recordados de Princesas de Barrio, como la peculiar reacción de 'la Jessy' cuando decide adentrarse en el mundo de la cocina con la ayuda de una Thermomix.

En este fragmento recuperado de Princesas de Barrio con motivo del 20.º aniversario de laSexta, 'la Jessy' se reúne con Rut, su mejor amiga, para compartir una de sus preocupaciones. Todo comienza cuando una de las jefas de la fábrica les cuenta lo encantada que está con su nuevo robot de cocina, un comentario que despierta la curiosidad de 'la Jessy', consciente de que la cocina no es precisamente su fuerte.

Decidida a descubrir qué tiene de especial la Thermomix, 'la Jessy' contacta con una vendedora para solicitar una demostración en su casa. Sin embargo, antes de la prueba, la comercial le facilita una lista de ingredientes que debe comprar: queso Emmental, ajo, perejil fresco, curry madrás y nuez moscada, entre otros.

"¿Qué coño es el curry y el cardamomo? Yo tengo entendido que Cardamomo es una discoteca de flamenco de Madrid", comenta entre risas ante las cámaras de laSexta.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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