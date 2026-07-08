"A ver si vas a ser marica": la broma de Marc Giró a Roberto Leal al demostrar que reconoce los torsos desnudos de sus compañeros

Marc Giró puso a prueba a Roberto Leal con un peculiar juego de abdominales en 'Cara al Show', donde sorprendió acertando todos los torsos de conocidos presentadores de televisión.

Después de comentar la portada de Roberto Leal en 'Men's Health', Marc Giró propone al invitado de hoy de Cara al Show un reto muy poco habitual.

El presentador confiesa que tiene la fantasía de que todos sus compañeros de Atresmedia comparten vestuario. "Tú y yo hemos trabajado juntos en Espejo Público", recuerda Roberto Leal. "¿Vas a hablar de eso? Estará tu mujer viéndonos", responde Giró entre bromas.

Y así arranca 'Abstremedia'. Marc explica las reglas al conductor de Pasapalabra: "Yo te enseño fotos de abdominales y tú tienes que averiguar si son de alguien de Atresmedia o de otra cadena".

Leal comienza con pleno de aciertos. El primer torso corresponde a Jorge Fernández, presentador de La Ruleta de la Suerte, y lo reconoce sin problemas. También identifica el segundo, que es Manel Fuentes.

La racha continúa con el tercer participante. Aunque no pertenece a Atresmedia, Roberto Leal sabe que se trata de Jesús Vázquez.

Después llegan Jordi Cruz y Grison, cuyos abdominales también identifica correctamente.

Al comprobar que no falla ni uno, Marc Giró no esconde su sorpresa. "A ver si vas a ser marica al final", dice no sin cierta ilusión. Roberto le asegura que si algún día lo es, le avisará.

Antes de terminar el juego, Marc también tiene tiempo para bromear sobre Grison y su propio pasado en RTVE: "No está en Atresmedia, pero en cualquier momento lo llaman y se viene para acá, que pasa muy a menudo".

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