Marc Giró reflexiona sobre su futuro en Cara al Show en el cierre de la temporada: "Me pregunto si merece la pena seguir al frente"

Antes de despedir la primera temporada de Cara al Show, Marc Giró comparte una reflexión tras las críticas recibidas: "Dicen que repito mucho que soy de izquierdas, que soy mariquita y que se me nota que soy catalán...".

Tras terminar la primera temporada de Cara al Show, Marc Giró reflexiona en este vídeo sobre las críticas recibidas de expertos en televisión. "Dicen que repito mucho que soy de izquierdas, que soy mariquita y que se me nota que soy catalán...", afirma el presentador, que destaca que le aconsejan que no lo repita tanto "para llegar a un público más generalista" ya que "de esta manera no expulsaría a los espectadores que buscan equidistancia y fantasía".

"Pero, ¿quién se creen que soy?, ¿Paz Padilla?", se pregunta Marc Giró, que se hace otra pregunta: "¿Por qué esto que me piden a mí no se lo piden a presentadores de derechas?". "Igual porque ellos no dicen abiertamente que son de derechas", afirma rotundo el catalán, que destaca que "igual que no tienen que decir que son heterosexuales". "Qué cómodo", afirma Giró, que reflexiona: "La pregunta que me hago es si merece la pena todo esto".

"Sinceramente, no lo sé, necesito parar y reflexionar sobre si sigo al frente de este programa o renunciar a tan alto honor", afirma Giró, que destaca que tiene que reflexionar sobre si tiene que volver "más generalista". "Lo pensaré", señala Marc Giró antes de despedir el programa con un "feliz verano".

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