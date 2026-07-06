Así 'echó' Mar Segura a gente de su fiesta en 'Mujeres ricas': "Se dedicó a tocarle el culo a todas las mujeres en mi boda"

Después de que su socia, Gloria, le advierta que tiene que hacer una criba de la lista de invitados de su cumpleaños, Mar Segura desvela qué nombres tacha y los motivos en 'Mujeres ricas': "Hemos quitado los coñazos, los que tienen peligro...".

En este segunda capítulo de Mujeres ricas, Mar Segura estaba "atacada" con la organización de su 40 cumpleaños, una década que, además, llevaba muy mal. "Se piensa que es una boda", bromeaba Marta, su socia, que le contaba en este vídeo el "problema de alojamiento" que tenían con la fiesta: "Es mucha gente para poco espacio, hay que quitar invitados".

Aunque al principio a Mar no le hacía nada de gracia restar invitados en su lista, finalmente, lo hizo bastante rápido. Por ejemplo, la socialité aseguraba que iba a quitar a una pareja porque "nadie quería estar a su lado" porque "son unos pelma y la gente huye de ellos". Por otro lado, Mar Segura quitó a otro matrimonio por la mano suelta de él: "Este está muy suelto, la mujer es tonta... se dedicó a tocarle el culo a todas las mujeres en mi boda". "Hemos quitado a los coñazos, a los que tienen peligros y a los que beben", reconocía.

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