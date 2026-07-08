Irán y EEUU intercambian ataques entre acusaciones de "ataques terroristas" y "agresiones" mutuas

Personas caminan por la playa, con embarcaciones visibles en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán

Los detalles El presidente del parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha denunciado el incumplimiento de las medidas adoptadas por Irán en el estrecho, criticando las "amenazas persistentes" de Washington sobre nuevos ataques y el restablecimiento de las sanciones petroleras.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha declarado haber destruido 85 instalaciones militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait, y derribado un dron MQ-9 tras ataques del Ejército de EE.UU. en el sur de Irán. Estos ataques estadounidenses se justificaron como respuesta a agresiones previas iraníes en el estrecho de Ormuz. Irán califica las acciones de EE.UU. como "terroristas" y advierte de una respuesta contundente. Las autoridades de Bahréin y Kuwait activaron alarmas ante la situación. El Mando Central de EE.UU. afirma haber atacado más de 80 objetivos iraníes, mientras Irán reporta explosiones y víctimas en su territorio.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha afirmado haber "destruido" 85 instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Bahréin y Kuwait, así como derribado un dron tipo MQ-9 "enemigo", tras la oleada de ataques que el Ejército de Estados Unidos ha lanzado en la noche de este martes contra el sur del país asiático alegando tratarse de una respuesta a ataques previos contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz, que ha atribuido a Teherán.

"Las fuerzas navales y aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria de Irán, mediante operaciones conjuntas con misiles y drones, han destruido 85 importantes instalaciones militares estadounidenses en Port Salman, la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin y la base aérea kuwaití de Ali Salem", ha anunciado la Guardia iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al brazo militar.

Minutos antes fue el Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, el que avanzó que respondería de manera "contundente" a la oleada de ataques de Estados Unidos contra el sur del país asiático, actuación que tildó de "acto terrorista".

"Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán darán una respuesta contundente a la agresión y acto terrorista de Estados Unidos", advirtió entonces el mando iraní aseverando que no permitirá que Washington "interfiera en los asuntos del estrecho de Ormuz y su gestión bajo ninguna circunstancia".

Irán carga contra el Ejército "terrorista" estadounidense

Al hilo, el cuartel afeó en un comunicado que el Ejército "terrorista" estadounidense haya atacado zonas del sur del país "en una clara agresión" y "sin respetar en absoluto sus compromisos", mientras "el cuerpo sagrado del líder mártir de los musulmanes y de los pueblos libres del mundo es huésped de los dirigentes y del valiente pueblo de Irak".

Concretamente, la fuerza castrense se refiere a los actos del funeral del ayatolá Alí Jamenei, quien fue asesinado el 28 de febrero en el marco de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Teherán, dando comienzo a la guerra en Irán. Estos comenzaron en la capital iraní, siendo posteriormente trasladados a la ciudad santa de Qom y, de ahí, a los sitios sagrados de Kerbala y Nayaf, en Irak, para finalmente tornar a suelo iraní, donde recibirán sepultura el jueves en el santuario del imán Reza en Mashad, urbe natal de Jamenei.

El texto del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya insiste en que "la única ruta segura" para el paso de buques mercantes y petroleros por el estrecho de Ormuz es "la designada por la República Islámica de Irán", algo que va alineado con las críticas de Teherán sobre la existencia de supuestas rutas paralelas.

Por su parte, el presidente del parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha querido denunciar en redes el incumplimiento de las medidas adoptadas por Irán en el estrecho, así como ha criticado las "amenazas persistentes" de Washington sobre nuevos ataques, el restablecimiento de las sanciones petroleras, ataques contra el sur de Irán, así como una "agresión sionista continua".

"La era de la intimidación y la extorsión ha terminado. No lleva a ninguna parte. No nos rendiremos", ha zanjado Qalibaf en el referido mensaje en redes.

Alarmas en Bahréin y Kuwait

Horas después de los ataques de Washington contra el sur de Irán, --justificados Estados Unidos como respuesta a los perpetrados previamente por, asegura, Teherán, contra tres embarcaciones en el estrecho de Ormuz--, las autoridades de Bahréin y Kuwait han informado de la activación de las alarmas en sus territorios.

"Se ha activado la sirena de alerta; se ruega a los ciudadanos y residentes mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y seguir las noticias a través de los canales oficiales", ha indicado el Ministerio del Interior bahreiní en redes.

Por su parte, las Fuerzas Armadas de Kuwait han manifestado que las defensas aéreas kuwaitíes "están repeliendo en estos momentos ataques con misiles y drones enemigos", por lo que ha llamado a "respetar las instrucciones de seguridad y protección emitidas por las autoridades competentes".

EEUU habla de "agresiones" iraníes

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado este martes el lanzamiento de "fuertes" ataques contra Irán en respuesta a las "agresiones" iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en una nueva escalada de las tensiones en torno a la estratégica vía marítima.

"Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han completado una nueva ronda de ataques ofensivos contra Irán, en los que han alcanzado más de 80 objetivos con munición de precisión", ha señalado el CENTCOM en un comunicado difundido en redes en el cual ha esgrimido que dicha acción es una "respuesta inmediata" a los "últimos ataques de Irán contra buques comerciales que transitaban el estrecho de Ormuz".

Concretamente, el órgano castrense ha afirmado haber atacado sistemas de defensa aérea iraníes, redes de mando y control, instalaciones de radar costeras, sistemas de misiles antibuque y más de 60 pequeñas embarcaciones de la Guardia Revolucionaria en el estrecho y sus alrededores", en aras de "mermar la capacidad de Irán de seguir atacando el comercio internacional" que transita por el referido paso que conecta los golfos Pérsico y de Omán.

Al inicio del lanzamiento de esta oleada de ataques contra la República Islámica, el Mando Central justificó en redes su actuación alegando buscar imponer un "alto coste por atacar y poner en peligro a buques comerciales tripulados por civiles inocentes en una vía marítima internacional".

A ese respecto, el CENTCOM ha hecho referencia "a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz": la 'Al Rekayat', con bandera de las Islas Marshall; el 'Weydan', con bandera de Arabia Saudí, y el 'Cyprus Prosperity', con bandera de Liberia.

Una agresión "injustificada y peligrosa"

"La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y constituyó una clara violación del alto el fuego", ha añadido el Mando Central norteamericano aseverando que sus fuerzas se mantienen "en posición y preparadas para exigir responsabilidades a Irán cuando no se respete o cumpla el acuerdo".

Desde Irán, varios medios oficiales han informado ya de explosiones y columnas de humo en la ciudad de Bandar Abbas, la isla de Qeshm y la localidad de Sirik, toda ellas situadas en la provincia de Hormozgan, en el sur del país.

En cuanto a la primera, capital de la provincia, el director de los puertos de Shahid Bahonar y Hormozgan Este ha afirmado que "el humo negro que se ve detrás del mercado de pescado de Bandar Abbas se debe a que proyectiles enemigos han impactado en el muelle pesquero de Bandar Abbas y han provocado un incendio en varios barcos pesqueros públicos", según ha recogido la radiotelevisión estatal iraní, IRIB.

Esta misma cadena ha informado minutos antes de una serie de explosiones en los citados lugares. Concretamente, ha cifrado, inicialmente, en siete, seis y siete las detonaciones escuchadas, respectivamente, en Bandar Abbas, Qeshm y Sirik.

Por cuenta de tales ataques se han registrado varias víctimas que han sido trasladadas al Hospital de Minab, en la propia provincia de Hormozgan, tras ser alcanzadas por metralla de un proyectil en el muelle comercial de la ciudad de Sirik, según ha señalado la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

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