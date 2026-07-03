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De un Ferrari y un Porsche a una casa de lujo de cuatro plantas: así son las hermanas Collado en 'Mujeres ricas'

"Los hombres no dan mas de sí, son todos iguales": afirmaron las hermanas Collado, Nuria y Rebeca, recién separadas, en su presentación en el primer capítulo de 'Mujeres ricas'

De un Ferrari y un Porsche a una casa de lujo de 4 plantas: así son las hermanas Collado en 'Mujeres ricas'

Nuria Collado y Rebeca Collado se presentaron en este primer programa de 'Mujeres ricas' como dos hermanas "confidentes", "casi gemelas" y recién separadas. "Estamos siempre juntas", destacaron las Collado, que desvelaron que les llaman "las rubias" porque son "rubias". Ambas aseguraron que les gustaba el lujo, algo que quedaba reflejado en este vídeo al descubrir qué coches usaban y dónde vivían.

"Yo tengo un Porsche", "y yo un Ferrari", explicaron en el vídeo, donde Nuria también mostraba su casa de "cuatro plantas". Y es que las Collado vivían entonces en una exclusiva zona residencia a las afueras de Madrid junto con sus dos hijas adolescentes. Ademñas, reflexionaban sobre los hombres cuando salían juntas de fiesta: "Los hombres no dan mas de sí, son todos iguales, con una neurona".

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